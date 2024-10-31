На юго-востоке Москвы демонтировали незаконные строения автомойки и склады

Участок, расположенные вдоль ж/д-путей Горьковского направления в Нижегородском районе Москвы освободили от самостроя. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Выявление, пресечение и предупреждение самовольных построек — одно из важных направлений работы инспекции. Объекты, которые построили без учета строительных правил и норм и без согласования с городом, портят архитектурный облик Москвы и несут угрозу жизни и здоровью жителей. По этой причине ведомство уделяет повышенное внимание освобождению города от самовольных построек.

«Комплекс построек площадью более 2 тыс. кв. м на Нижегородской улице, вл. 29-33 был размещен без документов на землю, разрешений и согласований. В незаконных объектах осуществлялась складская деятельность и предоставлялись услуги по автомойке. Сейчас территория очищена от самостроя и приведена в порядок», — сказал Бобров.

Глава ведомства уточнил, что на данный момент территорию очистили от самостроя и привели в порядок. В текущем году наметилась положительная динамика по снижению числа самовольных строений почти вдвое. Этому в том числе поспособствовала информационно-разъяснительная работа с пользователями и собственниками недвижимых объектов.

«Для повышения правовой грамотности в имущественно-земельной сфере на площадке ИКЦ „ГИНЭТИКА ПОРЯДКА“ мы регулярно проводим различные бесплатные тематические консультации, вебинары и круглые столы», — добавил Бобров.