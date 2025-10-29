сегодня в 18:50

На 66 км ЦКАД в округе Пушкинский строят АЗС с площадками для спорта и досуга

На 66-м км Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в округе Пушкинский «Газпромнефть-центр» возводит новую автозаправочную станцию. Объект транспортной инфраструктуры рассчитан на 500 заправок автомобилей в сутки и будет обслуживать легковые и грузовые машины. Автовладельцам предложат неэтилированный бензин с различным октановым числом и дизельное топливо, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Проектом АЗС предусмотрено здание операторской, группа топливораздаточных колонок с навесом, зоны отдыха, детская игровая и спортивная площадки.

Строительство заправки строго контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы надзорного ведомства провели проверку стройплощадки. На объекте завершены фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, смонтирована кровля. Рабочие выполняют устройство внутренних инженерных систем. Строительная готовность достигла 50%. Завершить все строительные работы планируется в первом квартале 2026 года.

Инициативу по оснащению объектов дорожной инфраструктуры детскими игровыми площадками предложил Минтранс РФ летом 2025 года. В министерстве отметили, что это сделает путешествия для семей с маленькими детьми комфортнее и безопаснее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.