Музыкальная школа имени Алябьева открылась после капремонта в Коломне

Центральная детская музыкальная школа имени А. А. Алябьева открылась после капитального ремонта 15 сентября в Коломне. Здание на улице Малышева обновили по нацпроекту «Семья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральная детская музыкальная школа имени А. А. Алябьева открылась после капитального ремонта 15 сентября в Коломне. Здание 1958 года постройки на улице Малышева полностью обновили по нацпроекту «Семья».

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев отметил, что в школе занимаются 609 детей. Более 300 из них стали лауреатами областных, Всероссийских и международных конкурсов.

Строители отремонтировали фасад, кровлю и входные группы, заменили инженерные сети электроснабжения, отопления и водоснабжения, а также привели в порядок технические помещения. В части кабинетов установили панели для улучшения акустики и шумоизоляции. Школа также получила новую мебель, современное оборудование и благоустроенную территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.