Можайск, Рузский округ и Серпухов стали лидерами по числу лотов на торгах

Можайский и Рузский округа, а также Серпухов возглавили список муниципалитетов Подмосковья по количеству объектов, выставленных на земельно-имущественные торги с 12 по 16 октября 2026 года. Всего за неделю предложили 185 объектов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 12 по 16 октября 2026 года комитет по конкурентной политике Московской области выставил на земельно-имущественные торги 185 объектов. Больше всего лотов предложили в Можайском и Рузском округах, а также в Серпухове.

Сейчас прием заявок открыт более чем по 120 лотам в Можайском округе, более чем по 150 — в Рузском и более чем по 60 — в Серпухове.

В деревне Нефедово городского округа Серпухов можно приобрести в собственность участок для подсобного хозяйства площадью 9,69 сотки. Начальная цена составляет 681 148,86 руб.

С начала 2026 года победителям аукционов в Можайском округе передали 129 земельных участков в аренду и 52 в собственность. В Рузском округе эти показатели составили 71 и 88 участков, в Серпухове — 35 и 98 соответственно.

Информация об объектах, выставленных на торги в Московской области, доступна на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. Там можно выбрать участок или коммерческую недвижимость.

Комитет по конкурентной политике также ведет канал в мессенджере МАКС «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья». В нем публикуют актуальные лоты, информацию о покупке и аренде земли, поиске имущества и участков на торгах. Также доступны пошаговые инструкции, в том числе по подаче заявки на аукцион и выкупу арендованного участка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.