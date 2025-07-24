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Мост через ж/д в Серпухове капитально отремонтируют в 2026 году

Планируется капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути в районе деревни Лукино в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участка путепровода Старосимферопольского шоссе через железную дорогу в городском округе Серпухов Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту путепровода через ж/д на 95+341 км а/д «Старосимферопольское шоссе (Серпуховский район)» у н. п. Лукино в городском округе Серпухов Московской области». Планируется в рамках проведения закупки восстановление эксплуатационных свойств мостового сооружения через железнодорожные пути в районе деревни Лукино, длина путепровода 69,74 м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.

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