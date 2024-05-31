Мособлконтроль изменил функционал контроля расчета цены контракта для стройки

сегодня в 14:25

Главное контрольное управление Московской области расширило функционал автоматизированного контроля расчета начальной максимальной цены контракта (НМЦК) путем внедрения нового метода, согласно приказу Минстроя России № 604/пр от 30 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Этот метод призван оптимизировать процесс мониторинга цен на строительные контракты и обеспечить более точную оценку стоимости работ.

Новый метод повысит эффективность контроля за расходованием бюджетных средств и позволит своевременно выявлять возможные риски и проблемы, связанные с ценообразованием в строительной отрасли.

Кроме того, это поможет снизить коррупционные риски и повысить прозрачность системы закупок.

Все заинтересованные стороны активно используют новую методику НМЦК для оптимизации процесса мониторинга цен и повышения качества управления строительными проектами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.