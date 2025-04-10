Мособлимущество поделилось опытом работы Мунземконтроля с коллегами из Твери

В формате видеоконференцсвязи сегодня прошло рабочее совещание, инициатором и организатором которого выступил Минсельхоз РФ. Заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов, принявший участие в ВКС, поделился с коллегами из Тверской области опытом работы в части осуществления муниципального земельного контроля в Подмосковье, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Как было отмечено, Минимущества Подмосковья на протяжении нескольких лет удачно координирует деятельность МЗК, а также делится своим опытом и успешными практиками с другими российскими регионами, оказывая методологическую поддержку в данном направлении.

В рамках состоявшегося совещания Геннадий Герасимов представил коллегам из Твери подробную презентацию, рассказав об эффективной системе муниципального земельного контроля, направленного на целевое и рациональное использование земли в регионе.

«Министерством имущественных отношений ведется планомерная работа по оказанию практической и методической помощи органам местного самоуправления по вопросам организации муниципального земельного контроля. Совместно с прокуратурой мы разработали единые нормативные формы документов, утвердили положения МЗК для всех городских и муниципальных округов. Работаем по единой типовой форме утвержденного перечня индикаторов риска. Наличие данного индикатора свидетельствует о наличии нарушений земельного законодательства на той или иной территории. Благодаря региональной геоинформационной системе мы видим все нарушения, планируем мероприятия и, что важно, контролируем устранения нарушений», — рассказал Геннадий Герасимов.

Все контрольные мероприятия инспекторы проводят с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья», также по единым документам, включая электронный чек-лист по каждому виду разрешенного использования и акты, которые автоматически формируются программой и подписываются электронной цифровой подписью.

Детально рассказав о том, как работает система на практике, замминистра отметил, что инспекторы МЗК являются важным звеном в системе государственного и муниципального управления в сфере землепользования, что требует постоянного повышения их квалификации.

«С учетом изменений действующего законодательства мы ежегодно издаем методические рекомендации с практическими материалами. Ежемесячно проводим обучающие семинары, организуем курсы в профильных вузах по повышению квалификации, а также проводим ежегодную переаттестацию инспекторов на знание теории и практики. Отмечу, что уровень профессионализма муниципальных инспекторов год от года повышается, что подтверждают показатели. К примеру, если три года назад по результатам работы земельных инспекторов собственники приступили к надлежащему использованию земель на 10,8 тыс. участках, то уже в прошлом году эта цифра выросла в два раза», — уточнил замминистра.

Вся работа по муниципальному земельному контролю обеспечивается за счет эффективного межведомственного взаимодействием всех заинтересованных органов и ведомств региона (управление Росреестра по Московской области, ФНС, Россельхознадзор, ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» и др.)

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.