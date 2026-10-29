Мособлдума сохранила право на соцжилье семьям погибших участников СВО

Семьи военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе СВО, сохранят право на получение жилья по договору социального найма. Соответствующий закон приняли на третьем заседании Мособлдумы, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Минжилполитики Подмосковья представило в Мособлдуме проект изменений в порядок учета граждан, нуждающихся в жилье по договорам социального найма. Депутаты приняли закон на третьем заседании. Документ разработан в соответствии с федеральным законом № 298-ФЗ.

Закон сохраняет за членами семьи погибшего или умершего военнослужащего право на социальное жилье, если формальные основания для его утраты возникли вследствие его гибели или смерти при выполнении задач в ходе СВО. Это касается, например, изменения состава семьи. Срок принятия решения о постановке на учет сокращается с 20 до 10 дней.

Кроме того, в Московской области приняли закон, уточняющий порядок подачи заявления о признании граждан нуждающимися в жилье по договорам социального найма. Обратиться можно через региональный портал государственных услуг или МФЦ.

Документ пересматривает перечень документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, и сведений, которые муниципальные органы обязаны получать через систему межведомственного электронного взаимодействия. Из обязательного перечня исключаются некоторые справки, которые органы местного самоуправления могут запросить сами.

Срок рассмотрения заявления и принятия решения о признании граждан нуждающимися в жилье сокращается с 30 до 20 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.