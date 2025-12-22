Мособлархитектура внедрила искусственный интеллект для разработки генпланов в Подмосковье

Мособлархитектура начала использовать искусственный интеллект при разработке и корректировке генеральных планов муниципалитетов Подмосковья, что позволяет значительно ускорить процесс и повысить его эффективность, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В Подмосковье внедрили инновационный проект по использованию искусственного интеллекта для разработки и внесения изменений в генеральные планы городских и муниципальных округов. Об этом сообщила министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Система на базе больших языковых моделей анализирует и систематизирует текстовые данные, а специализированные модули на основе ИИ обеспечивают визуализацию предложений. По словам Натальи Шуваловой, искусственный интеллект выполняет не только рутинную работу с массивами текстов, но и визуализацию данных, что позволяет формировать проекты изменений генпланов одним нажатием кнопки. Благодаря этому экономится более 3 500 часов рабочего времени в год.

Автоматизация стала возможна после внедрения ИИ-инструментов в платформу геоинформационной системы QGIS и аналитическую платформу НИиПИ градостроительства Московской области. Аналогичные решения применяются и для подготовки документов во ФГИС ТП — едином банке данных территориального планирования России. Если ранее подготовка документов занимала до пяти дней, теперь процесс занимает несколько минут.

Ранее Мособлархитектура внедрила ИИ-решение для услуги по присвоению адреса, которой ежегодно пользуются около 160 тысяч человек. Искусственный интеллект проверяет документы, сообщает об ошибках и предлагает решения, что позволяет ускорить оказание услуги и сократить рабочее время сотрудников до 35%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.