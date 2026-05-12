«Вот это растяжка»: бабушка-экстремалка развела сад на крыше чужого балкона

Блогер Оксана (имя изменено) поделилась видео о том, как пожилая женщина организовала себе сад на крыше чужого балкона. Также пенсионерка продемонстрировала чудеса растяжки.

В видеоролике показано, что бабушка залезает с чужого балкона к себе в окно, высоко подняв ногу. Ее сад огорожен декоративным заборчиком.

Подписчики восхитились растяжкой женщины, отметили, что переживали, как же она заберется к себе, хвалили за спортивную форму. Люди советовали неугомонной пенсионерке поставить там табуреточку или сделать лестницу, чтобы было удобнее выходить из окна в сад.

Многие еще переживали за соседей, котором не нужны растения над головой и топот на крыше балкона. К тому же непонятно, кто будет отвечать, если эти горшки рухнут с высоты.

