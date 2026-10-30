Мособлархитектура представила опыт региона на конгрессе по развитию территорий

Представители Мособлархитектуры выступили на IV Всероссийском конгрессе по комплексному развитию территорий в Калининграде, который проходит 29–30 октября. Они передали участникам приветствие губернатора Андрея Воробьева и рассказали о мастер-планах и новых правилах индивидуального жилищного строительства, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Начальник управления обеспечения устойчивого развития территории для объектов нежилого назначения Мособлархитектуры Алеся Гончарик и главный градостроитель «НИиПИ градостроительства Московской области» Надежда Зыкова представили опыт региона на Всероссийском конгрессе по комплексному развитию территорий (КРТ).

Гончарик отметила, что наряду с обновлением жилья необходимо развивать общественно-деловые и производственные площадки, инфраструктуру, сохранять здоровье граждан, восстанавливать природные зоны и повышать благосостояние страны. Мастер-планы опорных населенных пунктов как единый документ градостроительного планирования и зонирования станут основой решений о КРТ и ревитализации. Они должны учитывать интересы жителей, бизнеса и гостей региона, уделяя особое внимание нежилой застройке.

Предварительная работа над мастер-планами уже началась с Долгопрудного, далее — другие города Подмосковья. Гончарик показала, как сформировать инвестиционный актив из территории под нежилые объекты, учесть и минимизировать градостроительные ограничения. Она также рассказала о включении водно-зеленого каркаса городов в КРТ и его восстановлении.

Зыкова представила правила индивидуального жилищного строительства (ИЖС), действующие в регионе с декабря 2025 года. Они охватывают планировку, транспорт, парковки, обустройство, пожарную безопасность и инженерные системы. Соблюдение требований проверяют на этапе проекта, а не после ввода поселка. Разработка и согласование градостроительной концепции стали необходимым первым шагом, как и при КРТ под многоэтажную застройку.

Конгресс проходит в четвертый раз, в этом году его перенесли из Москвы в Калининградскую область. Он объединил представителей органов власти, министерств, ведомств, бизнеса и производителей. Его задача — придать импульс развитию института КРТ в регионах России.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.