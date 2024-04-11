Мособлархитектура открывает прием заявок на студенческую стажировку

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области объявляет о приеме заявок для прохождения производственной, преддипломной практики от студентов профильных вузов 3-4 курса бакалавриата, 1-2 курса магистратуры, 3-5 курса специалитета: архитекторов, градостроителей, урбанистов, инженеров, желающих начать свой карьерный путь в сфере архитектуры и градостроительства, передает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Мособлархитектура готова делиться опытом, как с профессиональными кадрами, так и с будущими специалистами, которые только делают первые шаги на пути к своей карьере. Стажировка в Мособлархитектуре дает уникальную возможность получить практические знания и навыки и познакомиться с особенностями работы на государственной службе», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Для подачи заявки о прохождении практики студенту необходимо направить письмо на электронную почту отдела государственной службы и кадров — со следующей информацией: ФИО, наименование ВУЗа, специальность, курс, сроки прохождения практики, а также приложить резюме и, при наличии, портфолио (презентацию с проектами). Заявка о прохождении практики будет рассмотрена в течение трех рабочих дней, о принятом решении будет сообщено в ответном письме.

Стажировка оформляется на основании договора о прохождении практики, заключаемого между ВУЗом и Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области.

Пройти практику студент может в Москве или Московской области, по месту нахождения структурных подразделений Мособлархитектуры, в случае наличия вакантного места на стажировку.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.



