Мособлархитектура объявила о начале конкурса на включение в кадровый резерв

Комитет по архитектуре и градостроительству Подмосковья объявил конкурс на включение в кадровый резерв на должности государственной гражданской службы Московской, относящиеся к главной группе должностей гражданской службы и ведущей группе должностей гражданской службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первый этап конкурса продлится до 9 июля 2024 года и осуществляется очно, по адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, этаж 10, каб. 1022, отдел государственной службы и кадров, тел. 8 (498) 602-84-70 (доб. 55015, доб. 55050, доб. 55177) с 10.00 до 16.00 (перерыв 13.00-14.00) ежедневно, кроме выходных дней.

Необходима предварительная заявка на оформление пропуска в электронном виде на сайте единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ. Первый этап конкурса заключается в проведении конкурсных процедур — 26 июля 2024 года (планируемая дата).

Подробные условия участия в конкурсе и требования, предъявляемые к кандидатам, размещены на официальном сайте Мособлархитектуры.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обращал внимание на важность обеспечения доступности услуг.

«Наша задача — чтобы государственные сервисы работали четко, как в аптеке, были доступными каждому. Мы стараемся делать так, чтобы людям не нужно было обивать пороги и просиживать в приемных в ожидании элементарной справки», — подчеркивал губернатор.