Москвичу отменили дизайнерский ремонт в квартире после доноса соседа

В квартире дома № 27, корпус 1 на Тверской улице москвич сделал дизайнерский ремонт с несогласованной перепланировкой жилья, но после жалобы соседа его обязали вернуть стены обратно, сообщает «Осторожно, Москва».

В ходе ремонта жилец заделал окно, демонтировал перегородки, расширил дверной проем и санузел за счет кладовой. Кроме того, он на кухне поменял газовую плиту на электрическую.

О несогласованной перепланировке узнал неравнодушный сосед, который и написал жалобу в Мосжилинспекцию. Специалисты два раза выезжали на указанный адрес, но им не открыли.

После этого ведомство обратилось в Тверской райсуд. Иск был удовлетворен, но ответчик не исполнял данное решение.

Мужчина впустил сотрудников Мосжилинспекции только после того, как судебные приставы пригрозили ему ввести ограничение на выезд за границу, а также наложить санкции на регистрационные действия с машиной.

Инспекторы выявили все ошибки перепланировки, допущенные в ходе ремонта, а также обязали хозяина жилья вернуть все, как было.