Москвичи бегут из «человейников»: почему стала популярна малоэтажная застройка

Почти каждый третий житель Московского региона устал от жизни в высотных «человейниках» и готов рассмотреть альтернативу в виде малоэтажного жилья за пределами МКАД. Главными причинами стали высокая плотность застройки, недостаток приватности и нехватка качественного озеленения, сообщили РИАМО в пресс-службе «ОМ Девелопмент».

Согласно опросу, почти 40% респондентов назвали высокую плотность застройки и ощущение «муравейника» главным недостатком многоэтажек. Еще 30% жаловались на очереди в лифтах и долгий подъем.

При выборе жилья за МКАД москвичи ценят развитую инфраструктуру на территории (37,5%), транспортную доступность (29,2%) и природное окружение (12,5%). Более половины опрошенных считают, что озеленение должно занимать не менее 40% территории ЖК. При этом 72,2% респондентов готовы рассмотреть нестандартные планировки, если цена будет обоснована.

«Москвичи все чаще осознанно подходят к выбору жилья: вместо высотных комплексов с плотной застройкой они ищут комфортную среду с продуманной инфраструктурой, зелеными дворами и чувством сообщества. Динамика рынка подтверждает тренд: доля сделок с малоэтажным жильем на западном направлении Подмосковья стабильно составляет около 42%. Это запрос на качественно другой формат жизни — камерный, безопасный и человекоориентированный. Именно такие принципы мы закладываем в наши проекты», — объяснила директор по продукту «ОМ Девелопмент» Диана Насирова.

