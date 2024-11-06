Москва выставила на торги коммерческие помещения в Красносельском районе

Москва выставила на торги по продаже три нежилых помещения свободного назначения в Красносельском районе в центре мегаполиса, сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Два объекта площадью 92,6 и 95,9 кв. м продаются на первом этаже жилого дома на ул. Русаковской. Еще один лот площадью 67,4 кв. м находится на четвертом этаже здания на ул. Краснопрудной

«Коммерческая недвижимость в центральных районах Москвы востребована у предпринимателей. Свободное назначение объектов позволит победителям использовать их для развития своего бизнеса. Стоимость лотов определится в ходе открытых аукционов, которые пройдут с 10 по 11 декабря. К участию приглашаются юридические и физические лица», — уточнил Пуртов.

Заявочные кампании завершатся 2 декабря. Для участия в аукционах понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.