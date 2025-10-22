Москва выставила на торги 2 помещения для бизнеса на улице Автозаводской

Столица выставила на открытые аукционы два помещения в Даниловском районе, которые находятся на ул. Автозаводской и имеют свободное назначение, рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещения расположены по адресу: ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3. Их площадь составляет 333,1 и 1275,1 кв. м. Город регулярно обновляет список доступных предпринимателям лотов на Инвестиционном портале.

«Среди них можно найти подходящий объект для открытия кафе, пекарни, магазина, детского развивающего центра, химчистки или пункта выдачи заказов. Сейчас в Даниловском районе выставлены на торги два нежилых помещения свободного назначения, которые могут использоваться для реализации различных бизнес-проектов. Прием заявок на участие в торгах завершится 6 ноября, а сами аукционы пройдут 18 ноября», — уточнил Кирилл Пуртов.

Участниками аукционов могут быть любые юридические и физические лица. Для участия в торгах понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал.

