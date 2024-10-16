Москва выставила на продажу 2 коммерческих помещения в Южнопортовом районе

На торги выставили 2 нежилых помещения , которые располагаются на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике столицы Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что для инвесторов коммерческие объекты в инфраструктурно развитых районах представляют интерес. В них могут располагаться предприятия сферы услуг, офисы и магазины.

«Например, сейчас на торги по продаже выставлены сразу два помещения свободного назначения на первых этажах жилого дома в районе Южнопортовый. Площадь первого объекта составляет 161,6 квадратного метра, второго — 47,5 кв. м. Они будут реализованы на открытых аукционах в электронной форме, которые состоятся 15 и 22 ноября соответственно», — сказал Пуртов.

Помещения располагаются на улице Трофимова вблизи станции метро «Кожуховская», остановок общественного транспорта, образовательных учреждений, административных зданий и жилых домов.

В зависимости от лота заявочные кампании закончатся 6 и 13 ноября. Чтобы участвовать в торгах, необходимы усиленная квалифицированная электронная почта и регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг».

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является инвестпортал Москвы. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также на портале можно осуществить 3D-тур по объектам. Принять участие в городских аукционах можно дистанционно — процедура проходит в режиме онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других нацпроектах, которые реализуются в столице, можно узнать по ссылке.