Москва выставила на аукцион 3 помещения на юго-западе города

Столица объявила о продаже 3 нежилых помещений свободного назначения, которые располагаются на юго-западе города в районах Академический и Ломоносовский вблизи станции метро «Профсоюзная». Площадь объектов составляет 52,7-131,1 кв. м, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

«Представленные объекты занимают первые этажи новых жилых домов в районах с развитой инфраструктурой. Победители торгов смогут открыть здесь магазины, кафе, пункты выдачи товаров, салоны красоты и многое другое — все 3 помещения имеют свободное функциональное назначение», — отметил Пуртов.

Он добавил, что коммерческие объекты, занимающие первые этажи, востребованы у предпринимателей Москвы. Лишь в первом полугодии текущего года на аукционах реализовали более 1,1 тыс. таких лотов.

Наиболее крупный объект площадью 131,1 кв. м находится по адресу: ул. Архитектора Власова, д. 2. Еще 2 объекта площадью 114,6 и 52,7 кв. м располагаются по адресу: Новочеремушкинская улица, д. 35. Все 3 лота обладают отдельными входами с улицы и основными коммуникациями — водоснабжением, канализацией и электричеством.

Заявки по этим лотам завершат принимать 17 сентября. Цену помещений определят во время открытых торгов 26 сентября. Чтобы принять участие в аукционах, необходимо зарегистрироваться на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и обладать усиленной квалифицированной электронной подписью.