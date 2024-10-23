Москва отказывается от апартаментов

Столица отказывается от апартаментов, при этом уже построенные объекты недвижимости будут переведены в категорию жилых помещений. Причиной стало то, что в апартаментах нельзя получить постоянную прописку, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Что касается апартаментов, то проекты, которые уже были начаты в строительстве и на них были получены разрешения, реализовываются. Мы их ни в коем случае не останавливаем. Там, где это возможно, мы предлагаем девелоперам, по градостроительным нормам, перевести эти проекты в жилые. Это выгодно и городу, и застройщику», — объяснил Ефимов, выступая на XXV Международном жилищном конгрессе.

Он уточнил, что столичные власти отказываются от апартаментов, так как в этих помещениях нельзя прописаться. Из-за этого люди по своему месту жительства не смогут получить необходимые социальные и образовательные услуги. Ефимов отметил, что апартаменты — это не квартиры, а разновидность гостиничных номеров, которые пользуются хорошим спросом в курортных регионах России.

«Когда мы говорим о строительстве нового жилья, то мы обязательно просчитываем модели обеспечения всех жителей образовательными и медицинскими учреждениями. Все это делается с расчетом нормативов, которые привязаны к средней площади квартир домов», — добавил Ефимов.