Мошенники пытаются арендовать личные данные кузбассовцев

В кузбасских чатах в мессенджерах начали появляться привлекательные предложения о быстром заработке. Стало известно, что за ними стоят мошенники, сообщает Сiбдепо .

В одном из Telegram-каналов появилось объявление о подработке, где незнакомец обещал выплатить 4 тысячи рублей.

«Здравствуйте, у нас на Авито есть аккаунт с автозапчастями. Мы арендуем ваш аккаунт на два дня. Для рекламы (распространения) нашего аккаунта с автозапчастями. После аренды вы дальше можете пользоваться своим аккаунтом», — объяснил потенциальный работодатель.

Злоумышленник пообещал вознаграждение в 4 тысячи рублей за один аккаунт — не имеет значения, старый он или новый. Далее он запросил номер телефона, к которому привязан аккаунт на сайте объявлений.

Редакция Сiбдепо обратилась к компании, представителем которой назвался автор объявления, где сообщили, что это точно не они. Компания не занимается арендой аккаунтов, заверил представитель фирмы. Когда журналист сообщил ожидавшему номер телефона незнакомцу, что в компании его назвали мошенником, в чате начались оскорбления.

Стоит отметить, что на портале бесплатных объявлений строго запрещена передача аккаунтов третьим лицам. Компания предупреждает, что именно мошенники могут использовать данные в личных интересах, получив доступ к персональной и финансовой информации.

Кроме того, не следует забывать, что при сознательной передаче своего профиля мошенникам человек рискует стать не только жертвой, но и соучастником преступления. На платформах с объявлениями и маркетплейсах указано, что все действия, выполняемые через аккаунт, воспринимаются как действия его владельца.