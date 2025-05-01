Монолитные работы в ЖК «Пушкино Град» достигли 10 этажа

Строительно-монтажные работы ведутся в жилом комплексе «Пушкино Град». На сегодняшний день проведены временные сети водоснабжения и электроснабжения, выполняется устройство наружного водопровода и канализации, сообщает министерство жилищной политики Московской области.

Жилой квартал в Пушкинском городском округе возводит девелопер «ДЕЛО».

В настоящее время в домах ведется кладка стен из камня, а также монолитные работы. В доме № 1 работы ведутся на десятом этаже, в доме № 2 — на седьмом, в доме № 3 строители также вышли на уровень десятого этажа. К началу мая планируется завершить по два этажа в каждом доме по круговой кладке.

В этом районе представлен широкий выбор квартир. Здесь покупатели найдут уютные студии, а также просторные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и лоджиями. Кроме того, в комплексе предусмотрены специальные помещения для хранения вещей — кладовые. Все квартиры предлагаются с уже готовым дизайном.

Авторская архитектура квартала выдержана в современном стиле: строгие тона фасадов из темного и светлого клинкера, бетонной плитки и алюминиевых панелей, а также четкая геометрия зданий задают принцип нового урбанизма — смешение различных функций в пределах одного квартала.

Безопасность ЖК обеспечивается концепцией «двор без машин». Вход с биометрическим доступом на закрытую территорию жилого квартала «Пушкино Град», система автоматического открывания дверей, прямой выход во двор, круглосуточная охрана и камеры с обзором 360 градусов в общественных зонах.

ЖК «Пушкино Град» — флагманский проект комплексного освоения территории девелопера «ДЕЛО», расположенный на северо-востоке Подмосковья в 20 минутах от МКАД по Ярославскому шоссе, в черте города Пушкино. На территории «Пушкино Град» возводится 21 дом переменной этажности, школа, два детсада, поликлиника, ТРЦ и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.