Молодой специалист купил квартиру в Химках по соципотеке

Петр Палачев работает специалистом в НПО «Энергомаш им. академика В. П. Глушко». Его стаж приближается к 15 годам. Профессию выбрал по примеру отца.

«Мы с отцом работаем в одном цеху. На соседнем участке — братья. Меня очень увлекает то, что я делаю. Как будто, собираю огромный конструктор и в итоге получаются такие сложные аппараты», — сказал он.

С родителями Петр давно не живет: у него своя семья. Супруги Палачевы снимали жилье в заводской гостинице. Принять участие в программе «Социальная ипотека» им посоветовали друзья.

«Новостройку мы не рассматривали. Хотели сразу выехать из гостиницы. Взяли двушку с ремонтом. Сейчас приходишь с работы и отдыхаешь душой. Свой дом, никто не беспокоит. Хороший двор с площадкой, парк, природа», — рассказал он.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.