Молодой специалист купил 2-комнатную квартиру в Дубне по соципотеке

Участие в программе «Социальная ипотека» позволило молодому специалисту купить жилье в Подмосковье. Из съемной квартиры он переехал в собственную. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Василий Беляков — аналитик группы математического моделирования АО «ОКБ «Аэрокосмические системы». По словам специалиста на предприятие он попал на стажировку, когда еще учился в университете. Направление понравилось, поэтому и остался здесь работать.

«Мой стаж составляет 3 года. Это интересная работа в развивающейся компании. Здесь мы каждый день сталкиваемся со сложными и достаточно амбициозными задачами, что позволяет забыть о рутине, а это очень важно», — отметил обладатель сертификата.

О «Социальной ипотеке» Василий узнал на работе. Ознакомившись с условиями программы и решил принять участие. В ближайшее время специалист не собирался переезжать из Дубны, а значит, стоило приобрести свою первую недвижимость именно в этом городе.

«Мои жилищные условия поменялись очень круто. Переехать из съемной «однушки» в собственную «двушку» — непередаваемые эмоции. Моя квартира практически в центре Дубны. Она очень теплая. Мне хотелось, чтобы мое новое жилье было на вторичном рынке в состоянии «заезжай и живи», и чтобы дом был кирпичным. Найти именно такой вариант у меня получилось!» — рассказал Василий.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.