Молодой специалист из Фрязина купил квартиру по соципотеке

Дмитрий Степурин работает мастером участка в АО «Научно — производственное предприятие «Исток» им. А. И. Шокина». По словам специалиста, когда пришел на предприятие занимался лазерной сваркой, а уже в 2018 году перешел на должность мастера участка.

«Я организую работу на участке, где происходит сборка приборов и их компонентов, а также другие важные технологические процессы. Каждый день моя деятельность разнообразна, в ней много нюансов, я много общаюсь с людьми и решаю ежедневные важные задачи. Стараюсь работать с полной отдачей», — отметил участник программы.

О программе Дмитрий узнал от коллег несколько лет назад, тогда же начал активно проявлять себя на работе, старался повысить квалификацию и решил подать документы для участия в «Соципотеке». Все прошло успешно. Теперь его семья планирует переезд в просторную «двушку».

«Переедем втроем — я, супруга и ребенок. Сейчас мы готовимся делать в квартире ремонт. При выборе нового жилья нам было важно, чтобы оно находилось в районе с развитой инфраструктурой и технически дом был хорошо оснащен, а еще был недалеко от работы. С транспортной доступностью тоже все на высоте, рядом с домом автобусные остановки и железнодорожная станция, а до Москвы можно доехать без особых проблем», — рассказал Дмитрий.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.