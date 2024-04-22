Молодая семья из Зарайска переехала в новое жилье по программе «Жилище»

Отец с тремя детьми из городского округа Зарайск поменял старый дом на трехкомнатную квартиру благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Главное увлечение в семье Шашковых — спорт. Глава семейства Сергей профессиональный бодибилдер. Все трое ребят — 13-летний Даня, 6-летняя Вика и 3-летний Леша — следуют примеру отца.

«Я занимаюсь бодибилдингом со старшим сыном, дочка ходит на танцы, младший пошел на дзюдо», — говорит Сергей.

О мерах поддержки молодых семей в Подмосковье многодетный отец узнал в городской администрации, куда пришел по вопросу улучшения жилищных условий. По словам Сергея, ему предложили несколько вариантов, он выбрал подпрограмму.

«Хотел трешку, ее и купил. На вторичке без ремонта на пятом этаже. Сейчас обустроимся, переедем. Хорошее расположение дома: в 100 м находится школа, в 100 м — садик. А дети пока не оценили. Им и так все хорошо. У них здесь огород, бассейн. Они маленькие, еще не понимают», — рассказывает он.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.