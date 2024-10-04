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Молодая семья приобрела квартиру в Подмосковье по жилищной программе

Мама с дочкой из городского округа Лотошино переехали в собственную «двушку» благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Их новая квартира находится в Шаховской. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Оксана Иванова воспитывает 12-летнюю Милану. По словам мамы, их общее увлечение спорт.

«Мы любим вместе кататься на велосипедах. Ездим по знакомым маршрутам. Лето дает очень много возможностей вести активный образ жизни. Ходим на речку, загораем, плаваем», — рассказывает она.

Ивановы делили жилплощадь с родственниками. Узнав от знакомых о возможности получить субсидию, Оксана решила принять участие в региональной жилищной программе.

«Мы взяли „двушку“ на вторичном рынке в Шаховской. Косметический ремонт был сделан. Мы уже переехали. Нравится само место — здесь тихо, близко школа и бассейн», — говорит она.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн (https://uslugi.mosreg.ru/services/22760).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.