Молодая семья приобрела квартиру в Подмосковье по жилищной программе

Семье Пчелкиных из Раменского городского округа подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» помогла приобрести собственную «трешку». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Ильи и Екатерины двое детей. Василиса в свои 5 лет уже занимает призовые места по танцам, 4-летний Антон готовится к выступлениям в следующем году.

«Из последних достижений — коллектив девочек, где выступает Василиса, занял первое место. Исполняли танец птиц. Антон пока не выступает. Он ходит в этот же коллектив. Так как, он единственный мальчик, под него пишут на следующий год отдельную хореографическую партию», — говорит мама.

Долгое время семья жила в одной квартире с родственниками. Илья поделился, что о подпрограмме знал, но относился скептически. Документы на участие супруги решили подать, прочитав в соцсетях о получении молодыми семьями субсидий.

«Теперь у нас собственная «трешка». В ней вовсю идет ремонт, уже поменяли окна. Вся квартира будет в светлых и серых тонах. В детской комнате ребята потом будут добавлять какие-то свои картинки. Выбирать мебель тоже будем вместе», — рассказывает Екатерина.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.