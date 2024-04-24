Молодая семья из Зарайска решила жилищный вопрос благодаря госпрограмме

Кривенкины из Зарайска переедут жить в новую квартиру в Домодедове в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполиики Подмосковья.

Иван Кривенкин работает в столице в сфере безопасности. Мария занимается воспитанием сыновей, старшему из которых четыре года, младшему всего два.

«У нас вся семья спортивная. Вместе занимаемся зарядкой. Вовлекаем и младшего. Егор делает простые упражнения — приседания, наклоны, а отжимания еще рано. Старший Илья недавно начал ходить на карате, у него уже есть подготовка по акробатике и в бассейн его водим», — сказал Иван.

С рождением детей молодой семье стало тесно в квартире родителей Ивана. Узнав о региональных мерах поддержки, Кривенкины купили собственную квартиру.

«Выбрали двушку в Домодедове в строящемся доме. Поближе к Москве, чтобы было быстрее добираться до работы. Там хорошая транспортная доступность — до электрички пешком пять минут. Полчаса — и ты в Москве. Кроме того, очень хороший район, его огибает река, можно гулять по набережной. Заселяться будем в следующем году», — рассказал Иван.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.