Молодая семья из Зарайска купила дом по субсидии

У Зайцевых четверо детей: два сына и две дочери. Старшему — 13 лет, младшему всего 2 месяца. Все вместе они жили у родителей отца семейства Евгения.

«У меня три родных сестры и два родных брата. У всех уже свои семьи, некоторые остались жить с родителями. У моего мужа только один брат, поэтому, когда мы поженились, то поселились у него. Хотя там очень маленькая квартира», — рассказала мама Татьяна.

Общим увлечением Татьяна называет музыку — сын играет на гитаре, дочка занимается танцами. Домашние репетиции всегда было сложно организовать из-за тесноты. Участие в региональной подпрограмме поддержки молодых семей позволило каждому ребенку выделить по целой комнате.

«Купили большой двухэтажный дом с пятью комнатами. Очень удобно, что он находится почти в черте города. Школа — в десяти минутах ходьбы, рядом магазины. Сейчас сделаем небольшой ремонт, завезем мебель и будем переезжать. Каждому из детей выделим по комнате на втором этаже, а мы с мужем будем на первом», — сказала Татьяна.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.