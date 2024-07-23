Молодая семья из Талдомского округа купила квартиру по жилищной программе

Семья Сухоруковых из Талдомского городского округа благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» переехала из общежития в собственную квартиру, передает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«Старший сын Артем у меня спортсмен. Сейчас он занимается кикбоксингом, раньше играл в футбол. Учится на спасателя. Младший Глеб ходит в детскую школу искусств. У него направления «живопись» и «гитара», — говорит она.

Напомним, что для того, чтобы воспользоваться программой, участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

— возраст до 35 лет;

— нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

— проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

— иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.