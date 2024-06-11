Молодая семья из Шаховской приобрела просторную квартиру по жилищной программе

Семья Плотниковых из городского округа Шаховская переезжает от родителей в свою квартиру благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

У Максима и Юлии Плотниковых две дочери — Ксения 6-ти лет и Полина 3-х. Папа работает в полиции. Профессия мамы — мечта любого ребенка: она руководит производством на фабрике игрушек.

«Сейчас есть спрос на самые разные игрушки. Это надувные, мягкие, деревянные, различные мозаики, наборы из пластмассовых фигурок и деталей, а также кубики с наклейками, например, с азбукой. У нас Ксюша с Полиной больше всего любят играть в куклы и мячик. Младшая еще может поиграть в пирамидку или сложить мозаику. Старшей уже интереснее рисовать самой», — рассказала Юлия.

Молодая семья жила вместе с родителями в тесной квартире. В поисках решения жилищного вопроса они обратились в местную администрацию. Там им рассказали о региональной подпрограмме.

«Сейчас доделываем ремонт и переезжаем. У нас трехкомнатная, мебель уже выбрали. Очень хорошее расположение дома. Рядом детская площадка, школа, детсад, развлекательный центр, спорткомплекс, магазины. Все в шаговой доступности», — сказала Юлия.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.