Молодая семья из Серпухова приобрела квартиру в новостройке по жилищной программе

Семья Милановых из городского округа Серпухов приобрела собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Сейчас в новенькой «двушке» полным ходом идет ремонт, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Алексей и Татьяна, родители 6-летней Леры, дополняют друг друга. Папа, сотрудник эйч-ар отдела по обучению персонала, талантливый организатор, мама, арт-директор рекламного агентства, творческая личность. Разносторонние способности помогли супругам при обустройстве собственного жилья.

«Мы серьезно увлеклись ремонтом. Хочется сделать в современном стиле. Смотрим, мониторим, что сейчас актуально. Что касается дизайна, цветовых решений и прочего этим занимаюсь я. Муж стал практически вторым прорабом. Он отвечает за техническую часть. Пока у нас идет черновой ремонт. И в этом он разобрался», — рассказала Татьяна.

Супруги получили ключи, благодаря совету мамы Татьяны. Именно она нашла в интернете информацию, как решить жилищные проблемы с помощью региональной поддержки. Новостройку Милановы выбрали в живописном месте — на берегу реки, чтобы можно было гулять по набережной.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.