сегодня в 13:14

Молодая семья из Серпухова приобрела квартиру по жилищной программе

Семья Пилькевич из Серпухова в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» купила собственную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Елена и Данил Пилькевич воспитывают двух дочек: шестилетнюю Анастасию и Елизавету, которой исполнилось 5 лет. У каждого члена семьи свое увлечение.

«Наш папа занимается волейболом. Его команда неоднократно занимала призовые места на различных турнирах. Например, они являются призерами чемпионата Московской области (сезон 2023-2024), чемпионами Кубка Губернатора. Дочки занимаются в театре танца «ПроДвижение», в составе коллектива они стали дипломантами 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Звездная галактика», — рассказала Елена Пилькевич.

О жилищной программе Елена и Данил узнали на приеме у заместителя главы г. о. Серпухов. Семья подходила по критериям, поэтому молодые родители решили воспользоваться шансом улучшить условия проживания.

«Купили квартиру рядом с работой, детским садом детей и будущей школой. Наша «двушка» светлая, просторная, нам нравится! Теперь у нас своя жилплощадь, свое маленькое семейное гнездышко. Нам хотелось, чтобы жилье было с минимальными вложениями, так и получилось. Ремонт у нас свежий, светлый. Приобрели технику, некоторую мебель и сразу переехали», — отметила участница программы.

Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.