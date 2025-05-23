Молодая семья из Серпухова купила квартиру программе «Жилище»

Семья Коробковых из городского округа Серпухов приобрела квартиру благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Елена и Алексей Коробковы воспитывают двоих сыновей. Павлу исполнилось 10 лет, Александру — 3 года. В семье у каждого свои увлечения.

«Я люблю вышивать крестиком, шить, рисовать, сажать и ухаживать за комнатными растениями. Муж в свободное время занимается машинами. Может что-то починить (особенно детские игрушки). Старший сын с удовольствием лепит из пластилина, а младший ходит в детский сад», — рассказала мама Елена.

О жилищной программе семья узнала из интернета. В администрации спросили про условия и начали собирать документы для участия. Сейчас Коробковы живут в квартире родителей и бабушки, но после завершения ремонта переедут в собственную «двушку».

«Квартиру купили на вторичном рынке, в городе Пущино. Когда искали, нам хотелось, чтобы квартира была не менее 40 кв. метров. Для меня еще была важна большая кухня, раздельный санузел и изолированные комнаты. Нам очень повезло. Именно такую квартиру мы и нашли. Бонусом достался красивый вид из окна», — отметила участница программы.

Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.