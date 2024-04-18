Молодая семья из Сергиева Посада решила жилищные проблемы с помощью госпрограммы

Многодетная семья Резниковых из Сергиево-Посадского городского округа приобрела жилье в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы Московской области «Жилище». В трехкомнатной квартире места хватит всем, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Иосифа и Елены Резниковых четверо детей. Старшей дочке 8 лет, младшему только год. По словам мамы, все ребята стараются поддерживать друг друга.

«Старшая Алеся ходит на танцы, ездим на соревнования. Василиса еще маленькая, поэтому занимается с логопедом. Мальчишки совсем малы. При этом мы стараемся заложить в детях то, чтобы они помогали друг другу, замечали, когда кому-то тяжело. Конечно, в зависимости от возраста, в каких-то нужных моментах», — рассказала Елена.

В течение десяти лет Резниковы снимали жилье. Региональная подпрограмма помогла им переехать в собственную квартиру.

«Нам нужна была большая площадь. Получилось взять небольшую трешку на вторичном рынке. Сейчас идет ремонт, хотим, чтобы было уютно. Главное, что теперь у всех есть свое место», — сказала Елена.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.