Молодая семья из Сергиева Посада купила трехкомнатную квартиру по госпрограмме

Семья Талаверовых из Сергиево-Посадского городского округа переедет в собственную трешку благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Новоселье запланировано после ремонта, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Виталий Талаверов — индивидуальный предприниматель в области малярных работ, он занимается безвоздушной покраской. Анастасия — бухгалтер.

«Сыну Саше 4 года. Собираемся водить его на танцы. Ему нравится музыка, схватывает движения, чувствует ритм», — сказала Анастасия.

Долгое время семья жила на съемной квартире. По словам Анастасии, позволить себе ипотеку не могли. Узнав о мерах поддержки молодых семей в Подмосковье, Талаверовы купили собственную квартиру. Взяли без ремонта — им занимается профессионал Виталий.

«Мы снимали однушку, но даже с одним ребенком стало тесно. Поэтому решили, если уж брать свое, чтобы было просторно. Ремонт муж делает сам», — рассказала Анастасия.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.