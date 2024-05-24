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Молодая семья из Пущина купила 3-комнатную квартиру по субсидии

Семья Грачевых из городского округа Пущино купила трехкомнатную квартиру. Переезд в новый дом стал возможен благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

У Германа и Юлии подрастает сын. Всей семьей они любят выезжать на природу. При этом главное увлечение папы — спорт. По словам мамы, 3-летний Кирюша весь в отца.

«Герман занимается сноубордингом, постоянно ездит кататься. Кирилл тоже парень активный. Когда подрастет, думаю отдать его на хоккей. А пока мы очень любим слушать сказки, учим детские стишки», — рассказывает Юлия.

Молодая семья долгое время снимала жилье. О мерах поддержки молодых семей в Подмосковье они узнали из интернета и уже отметили новоселье.

«Приобрели трешку в достаточно новом доме с ремонтом от застройщика. Мы сразу переехали, разместились в одной комнате. Другую закрыли, там идет косметический ремонт — меняем линолеум, обои. Очень нравится район: все детские сады с бассейнами, новые детские площадки», — говорит Грачева.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.