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Молодая семья из Подмосковья приобрела квартиру по жилищной программе

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» помогла маме с ребенком из городского округа Лотошино переехать из общежития в собственную квартиру, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Анна Сухова воспитывает четырехлетнюю дочь Машу. По словам мамы, они обожают совместные прогулки на велосипедах.

«У меня взрослый велосипед, Маша едет рядом на детском. Сейчас мы чаще всего гоняем на речку. В целом Маша творческий ребенок. Она ходит на развивающие занятия — лепка, рисование. Больше всего любит краски. Дай ей волю, она все разукрасит — и подъезд, и лавочки», — рассказывает Анна.

Суховы жили в комнате в общежитии. Узнав, как друзья решили жилищный вопрос с помощью региональной меры поддержки, Анна последовала их примеру. Скоро семье предстоит новоселье.

«В нашей „двушке“ полным ходом идет ремонт. Мы взяли квартиру на вторичном рынке и переделываем под себя. Хочется жить в светлых тонах — белых, бежевых, серых. Нам нравится стиль минимализм, чтобы было много простора, все под прямыми углами», — говорит Сухова.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.