Молодая семья из Подмосковья переедет в новостройку по жилищной программе

Семья Анисимовых из городского округа Королев готовится к новоселью в следующем году. Приобрести квартиру им помогла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Виктора и Лилии трое детей. Старшей Софии 7 лет, Мирону 5 лет и Коле 2 года. Мама по опыту знает, что лучшая основа для воспитания — разговор.

«Если ребенок хочет то, что нельзя, надо в первую очередь объяснить, почему нельзя. Надо постоянно быть в диалоге, прислушиваться к детям, строить общение на вопросах и ответах. Любые конфликты продуктивнее решать путем обсуждения», — рассказала Лилия.

Анисимовы жили в квартире родителей. По словам Лилии, о мерах поддержки молодых семей в Подмосковье ей рассказала подруга. Теперь они готовятся к переезду в собственную «трешку».

«Мы выбрали квартиру с тремя полноценными комнатами в доме на этапе строительства. Его сдадут в следующем году. Нам очень понравился район — новый, много зелени. Рядом ДК, спортивный центр, много кружков и секций для детей», — сказала Лилия.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.