Молодая семья из Наро-Фоминска купила квартиру благодаря жилищной программе

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Мама с двумя детьми из Наро-Фоминского городского округа готовится к переезду из общежития в просторную квартиру. Купить ее помогла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

У Екатерины Периковой двое детей — сын Георгий 7 лет и дочь Илария 2 года. По словам мамы, подрастают спортсмены.

«Сын занимается плаванием и борьбой. Малышка ходит в садик. Заметно, что ей нравятся танцы. Ждет, когда я запишу ее на художественную гимнастику», — рассказывает она.

Семья жила в общежитии. Узнав от знакомой о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, Екатерина решила принять участие.

«Мне удалось приобрести 4-комнатную квартиру в «хрущевке». Этаж первый, для нас это удобно. Дом находится в прекрасном районе. Рядом школа, за ней детский сад, все вокруг зеленое. Для детей просто отличное место!» — говорит она.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.