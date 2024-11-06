Молодая семья из Мытищ приобрела квартиру в новостройке по жилищной программе

Семья Лазарь из городского округа Мытищи благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» готовится к новоселью. Переезд запланирован к Новому году, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

У Иона и Людмилы трое детей — Максим 5 лет, Иван 3 года и Виктория 2 года. По словам мамы, все дети обожают спорт.

«Старший Максим у нас каратист, он посещает секцию. Ваня хочет быть футболистом. Совсем маленькая Вика любит танцевать», — говорит она.

Раньше семья жила в съемной квартире. Узнав через портал госуслуг о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, супруги решили подать документы. Квартиру они выбрали в строящемся доме.

«Ждем ключи к Новому году, будем переезжать. Дом находится в очень хорошем месте — рядом поликлиника, детский сад, строится школа. В плане экологии нам все тоже очень нравится — есть водохранилище, лес, чистый воздух», — говорит Людмила.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.