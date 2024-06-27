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Молодая семья из Истры приобрела жилье в новостройке по жилищной программе

Семья Левиных из городского округа Истра купила квартиру в новостройке в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Переезд запланирован в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

У Евгения и Елены двое детей — 12-летняя Кира и 5-летний Дима. Общее увлечение всей семьи — спорт.

«Мы любим проводить время на природе, гулять в парках. Летом ездим на велосипедах, катаемся на лодке, зимой ходим в бассейн», — рассказывает мама.

Молодая семья ютилась в тесной «однушке». Узнав от знакомой о возможности получить субсидию, супруги решили последовать ее примеру.

«Наш дом еще строится, будет готов в следующем году. Мы выбрали планировку «евротрешка» — две изолированные комнаты и одна большая комната, совмещенная с кухней. В районе очень хорошая, развитая инфраструктура», — говорит Елена.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Напомним, что участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.