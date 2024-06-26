Молодая семья из Истры приобрела квартиру в Подмосковье по жилищной программе
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Семье Карцевых из городского округа Истра подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» помогла приобрести собственную квартиру. Переезд запланирован к следующему лету, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
У Алексея и Юлии трое детей. Старшей Жене 11 лет, среднему Егору 2 года, самому маленькому Диме скоро будет год. По словам мамы, всю семью объединяют общие прогулки.
«Всем вместе гулять веселее чем, когда одна. В целом при воспитании детей я стараюсь всегда сохранять ровный тон. Потому что, когда что-то объясняешь спокойно, лучше доходит. С детства учимся договариваться», — рассказала Юлия.
Впятером Карцевы ютились в «однушке». Юлия случайно увидела в интернете информацию о мерах поддержки молодых семей в Подмосковье. Понимая, что их семья соответствует всем критериям, супруги решили попробовать.
«Нам всегда нравилось в Красногорске. Мы часто ездили в усадьбу «Архангельское». Поэтому квартиру в доме на этапе строительства выбрали в этом округе. У нас будет «евротрешка». В конце года получаем ключи. С переездом не торопимся. Подождем, когда старшая дочка закончит здесь школу, а на следующий год переедем», — сказала Юлия.
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» стала 271 семья.
Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.
Подать заявку можно по ссылке.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.