Молодая семья из Истры приобрела квартиру в Подмосковье по жилищной программе

У Алексея и Юлии трое детей. Старшей Жене 11 лет, среднему Егору 2 года, самому маленькому Диме скоро будет год. По словам мамы, всю семью объединяют общие прогулки.

«Всем вместе гулять веселее чем, когда одна. В целом при воспитании детей я стараюсь всегда сохранять ровный тон. Потому что, когда что-то объясняешь спокойно, лучше доходит. С детства учимся договариваться», — рассказала Юлия.

Впятером Карцевы ютились в «однушке». Юлия случайно увидела в интернете информацию о мерах поддержки молодых семей в Подмосковье. Понимая, что их семья соответствует всем критериям, супруги решили попробовать.

«Нам всегда нравилось в Красногорске. Мы часто ездили в усадьбу «Архангельское». Поэтому квартиру в доме на этапе строительства выбрали в этом округе. У нас будет «евротрешка». В конце года получаем ключи. С переездом не торопимся. Подождем, когда старшая дочка закончит здесь школу, а на следующий год переедем», — сказала Юлия.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.