Молодая семья из Егорьевска приобрела жилье по госпрограмме

Семья Рыженковых из городского округа Егорьевск приобрела квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Район выбрали ближе к природе, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У супругов Рыженковых подрастают двойняшки. Сейчас Ярославу и Василине по 2,5 года. Активное участие в их воспитании принимает любимица семьи — кошка Черника.

«Малыши со своими играми порядком утомляют кошку. Насколько она рада такому вниманию, это еще вопрос. Но все терпит, играет, бегает с ними», — рассказала мама Елена.

Семья долгое время снимала жилье. Региональная подпрограмма помогла им решить жилищный вопрос.

«Мы все любим отдыхать на природе, поэтому выбрали квартиру в очень живописном месте на окраине города. Вокруг лесной массив, рядом речка и при этом недалеко детский садик и школа», — сказала Елена.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.