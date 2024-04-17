Молодая семья из Егорьевска купила квартиру по субсидии

Мама с тремя детьми из городского округа Егорьевск переехали из тесной однушки в просторную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Ирина Федорова воспитывает двух сыновей и дочку. Мальчикам 15 и 10 лет, девочке 6. Мама признается, что у каждого ребенка свои интересы, общее увлечение одно — совместные прогулки.

«Милана любит танцевать и петь. Саше нравится кататься на велосипеде. А Сережа заканчивает восьмой класс. Ему сейчас есть, чем заняться по учебе», — рассказала Ирина.

Федоровы жили в однокомнатной квартире. По мере взросления детей становилось все сложнее. О мерах поддержки молодых семей в области Ирина узнала от подруги и решила последовать ее примеру.

«Теперь у нас просторная, светлая двушка с хорошим ремонтом. Мы взяли ее на вторичном рынке в своем районе. Переезжать далеко не стали. Здесь рядом школа, детсад, парк, площадки. Мальчики теперь в одной комнате, мы с дочкой — в другой», — сказала она.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.