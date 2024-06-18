Молодая семья из Дубны приобрела по жилищной программе квартиру

У Александра и Ольги две дочери. Вся семья любит вместе проводить время на природе, гулять в парках, ездить на пикники.

«Девочки пока маленькие — Софье 5 лет, Полине всего 2 года. Все вместе мы любим отдыхать на природе. Дочки гоняют на самокатах, играют в «салки», — рассказала Ольга.

Живя в съемной квартире, Кроневальд решились на приобретение собственной. Они обратились в агентство недвижимости и от риэлтора узнали о мерах поддержки молодых семей в Подмосковье. По словам Ольги, субсидия оказалась очень кстати.

«У нас теперь новое увлечение — ремонт. Взяли «двушку» на вторичном рынке. Конечно, надо сделать все, чтобы было красиво, удобно и уютно», — сказала Ольга.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.