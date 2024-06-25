Молодая семья из Балашихи приобрела жилье по жилищной программе

Семья Тумилович из городского округа Балашиха приобрела собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Константина и Марины творческая семья. Папа актер театра, мама художник. Старший сын 9-летний Владимир уже пробует свои силы на сцене. Елизавета 4-х лет и 2-годовалый Леонид учатся рисовать и лепить из пластилина.

«Обычно мы проводим свободное время вместе. Отдыхаем на природе, ходим в музеи и театры. Недавно ездили в «Третьяковку», — рассказывает Марина.

Впятером Тумилович ютились в студии. О мерах поддержки молодых семей в Подмосковье они узнали из интернета. Понимая, что их семья соответствует всем критериям, супруги решили попробовать.

«Теперь у нас собственная трехкомнатная квартира. Места хватит всем. Пока идет ремонт. Когда дело дойдет до декора, хотим расписать стены сами или выложить мозаику», — рассказывает Марина.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.