Молодая семья из Балашихи купила 2-комнатную квартиру по жилищной программе

Семья Космыниных из городского округа Балашиха переедет в новостройку благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

У Алексея и Екатерины подрастает сын Никита. Папа руководит отделом на производстве, мама работает юристом. Мальчик в свои 11 лет хочет стать программистом.

«На первом месте в предпочтениях Никиты, хотя пока только на словах, программирование. В этом году запишемся на курсы. А пока он серьезно учит английский, ходит на занятия дополнительно после учебы. Еще в этом году запишемся в бассейн», — говорит мама.

Долгое время Космынины жили в одной квартире с родственниками. Узнав из интернета о получении молодыми семьями субсидий, супруги решили принять участие в подпрограмме.

«Мы взяли полноценную «двушку» в строящемся доме. Квартиры будут сдаваться сразу с ремонтом. Частично будет мебель и техника — холодильник, встроенная посудомоечная машина. Это очень удобно — заезжай и живи!» — рассказывает Екатерина.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.