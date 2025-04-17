Многоквартирный жилой дом снесли в Павлово-Посадском округе

В городском округе Павловский Посад в рамках работы по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов в рабочем поселке Большие Дворы, на улице М. Горького, был ликвидирован многоквартирный жилой дом № 7. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Объект располагался в непосредственной близости от существующей малоэтажной жилой застройки.

Аварийный жилой дом — двухэтажный, кирпичный, площадью порядка 690 кв. м. Сооружение было признано аварийным в связи с физическим и моральным износом конструктивных элементов.

В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению 13 жилых помещений, после чего принято решение о сносе. В марте текущего года были проведены необходимые работы по демонтажу строения, которые в настоящий момент полностью завершены.

На сегодняшний день территория расчищена от строительного мусора.

Всего на территории Павлово-Посадского городского округа было выявлено 229 объектов незавершенного строительства.

На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 158 объектов, что составляет порядка 69% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.